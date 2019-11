Heimspiel gegen Alba Berlin : Gewinnen Sie Karten für die Telekom Baskets Bonn

Bonn Am kommenden Dienstag findet der Klassiker der Basketball-Bundesliga statt. Im Bonner Telekom Dome empfangen die Baskets Alba Berlin. Bei uns können Sie 2x2 Karten gewinnen.

In der Basketball-Bundesliga treffen die Telekom Baskets am kommenden Dienstag auf Alba Berlin. Zuletzt lief es für das Bonner Team zumindest in der Champions League mehr als rund. In der Gruppe stehen die Bonner auf Rang eins. In der Bundesliga dagegen kommen die Baskets nicht so recht ins Rollen. Ein Sieg gegen Berlin ist daher wichtig.