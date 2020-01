Paukenschlag auf dem Hardtberg : Telekom Baskets holen Ex-Spielmacher Eugene Lawrence zurück

Bonn Ein alter Bekannter kehrt zurück auf den Hardtberg. Die Telekom Baskets holen ihren ehemaligen Spielmacher Eugene Lawrence zurück - und erhoffen sich davon schnelle Hilfe.

Eugene Lawrence kommt zurück auf den Hardtberg. Der Spielmacher war bereits von 2014 bis 2016 in Magenta aktiv und gab den Baskets das, was ihnen jetzt fehlt: Struktur und Stabilität. Legendär in den Fan-Gedächtnissen sein Einstand: