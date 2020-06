Trennung nach zwei Jahren : Bojan Subotic verlässt die Telekom Baskets Bonn

Bonn Power Forward Bojan Subotic läuft in der kommenden Saison nicht mehr im Trikot der Telekom Baskets Bonn auf. Der Basketball-Bundesligist nutzt die Option für eine Vertragsauflösung.

Nach zwei Jahren auf dem Hardtberg verlässt Bojan Subotic Bonn. Wie die Telekom Baskets am Mittwochabend mitteilten, nutzt der Club eine beiderseitige Option für eine Vertragsauflösung. Erst im vergangenen Sommer hatte der Montenegriner ein bis 2021 datiertes Arbeitspapier unterschrieben. In der verkürzten Saison 2019/2020 erzielte der 29-Jährige in 36 nationalen und internationalen Einsätzen in durchschnittlich 22 Minuten Einsatzzeit pro Spiel 7,5 Punkte und 3,8 Rebounds.