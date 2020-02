Nach Niederlagenserie : Telekom Baskets Bonn beurlauben Trainer Päch

Bonn Nach der Niederlagenserie der Telekom Baskets Bonn haben die Verantwortlichen Konsequenzen gezogen und Trainer Thomas Päch entlassen.

Die Telekom Baskets Bonn haben sich angesichts der anhaltenden sportlichen Krise von ihrem Trainer Thomas Päch getrennt. Wie der Tabellen-Vorletzte der Bundesliga am Sonntag mitteilte, wird Co-Trainer Chris O'Shea die Mannschaft beim Europapokalspiel am Dienstag in Thessaloniki betreuen. Mit der Rückkehr aus Griechenland solle ein neuer Cheftrainer die Bonner auf das nächste BBL-Heimspiel gegen Ulm vorbereiten. Der erst vor dieser Saison gekommene Päch hat mit den Bonnern nur drei der bisherigen 17 Bundesligaspiele gewonnen.