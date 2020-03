Interview mit Präsident der Telekom Baskets : „Man muss in Monaten denken“

Bonn Für Wolfgang Wiedlich, Präsident der Telekom Baskets Bonn, kann die eigene Halle Fluch und Segen zugleich sein. Er kennt keine ernstzunehmende Schätzung, nach der im Sommer alles Vorbei sei. Ein Interview.

Wiedlich: Wenn man den Wissenschaftlern glaubt, die ja im Kern auch unsicher sind, muss man eher in Monaten als in Tagen denken. Ich kenne keine ernstzunehmende Einschätzung, die prognostiziert, im Sommer sei alles vorbei.

Wiedlich: Erst einmal das kaufmännisch Naheliegende tun, das heißt Kurzarbeitergeld beantragen, mit den Bundesliga-Akteuren sprechen, eine redliche Bestandsaufnahme machen, was noch etwas Zeit braucht. In den Lagern stapelt sich zum Beispiel Ware für den gastronomischen Teil der noch nicht gespielten Heimspiele. Und die Grundkosten für die Großimmobilie laufen ja weiter.

Wiedlich: Kann man so sehen, aber eine Pandemie hatte verständlicherweise niemand in seinem Business-Plan. Die Herausforderung ist noch sehr frisch. Wir stehen am Anfang der Krisenbewältigung, und über uns schweben noch viele Fragezeichen. Wie lange wird der Ausnahmezustand dauern? Welchen Regressforderungen von Sponsoren und Dauerkarteninhabern sehen wir uns gegenüber? Außerdem sind wir aktuell 1/17 der Liga, keiner weiß, was da noch auf uns zukommen wird.