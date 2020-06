Hoffnung für Profi-Ligen : Konjunkturpaket sieht auch finanzielle Unterstützung für den Sport vor

Bonn/Köln/Berlin. Die Profi-Ligen in Eishockey, Basketball, Handball und Volleyball dürfen auf dringend benötigte Unterstützung vom Staat hoffen. Auch die Telekom Baskets Bonn könnten profitieren.

Die wegen der anhaltenden Corona-Krise in Not geratenen Clubs der Profi-Topligen im Basketball, Handball, Eishockey und Volleyball können mit einer Finanzhilfe vom Bund rechnen. In dem milliardenschweren Konjunkturpaket werden die „Profisportvereine der unteren Ligen“ als eine Branche erwähnt, die Überbrückungshilfe bekommen kann. Außerdem erhöht der Bund die Mittel für Sportstätten in Deutschland in diesem und im kommenden Jahr um weitere 150 Millionen Euro.