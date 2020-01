Am Freitag gegen Braunschweig : Gewinnen Sie Karten für das Spiel der Telekom Baskets

Bonn Im nächsten Spiel der Basketball-Bundesliga erwarten die Telekom Baskets Bonn am Freitag die Basketball Löwen Braunschweig. Sie wollen bei dem „Krisenduell“ im Telekom Dome dabei sein? Wir verlosen 5x2 Karten.

Die Telekom Baskets Bonn warten in der Basketball-Bundesliga weiter auf ein Erfolgserlebnis. Zum Auftakt ins Jahr 2020 verlor das Team von Trainer Thomas Päch am Sonntag mit 73:85 in Ulm. Gegen die Basketball Löwen Braunschweig sollen und müssen am Freitagabend im heimischen Telekom Dome im Abstiegskampf endlich wieder Punkte her.