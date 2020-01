Telekom Baskets gegen Falco Szombathely : Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am Mittwoch

Bonn Am Mittwoch treffen die Telekom Baskets Bonn in der Champions League auf den ungarischen Verein Falco Szombathely. Der GA verlost 4x2 Karten für das Spiel im Telekom Dome.

Die Telekom Baskets Bonn treffen am Mittwoch auf Falco Szombathely aus Ungarn - und hoffen beim 11. Spieltag der Champions League auf ihren ersten Sieg in diesem Jahr. Obwohl es in der Champions League für das Bonner Team besser läuft als in der Bundesliga, hatten die Baskets zuletzt eine Niederlage gegen Istanbul kassiert. In der BBL hatten sie am Freitag gegen die Basketball-Löwen Braunschweig verloren. Nun soll ein Sieg her und dabei setzen die Bonner auch auf ihren neuen Hoffnungsträger Eugene Lawrence.