Basketball-Bundesliga : BBL-Saison wird ohne die Telekom Baskets fortgesetzt

Köln Das Konzept für die erhoffte Fortsetzung der Basketball-Bundesliga ist außergewöhnlich: Zehn Teams wollen in Turnierform an nur einem Standort binnen drei Wochen den Meister küren - dazu zählen allerdings nicht die Telekom Baskets Bonn.

Mit einem Rumpf-Aufgebot von zehn Teams will die Basketball-Bundesliga trotz der Coronavirus-Krise ihren Meister in Turnierform an nur einem Standort küren. Anders als zuvor die Topligen im deutschen Handball, Eishockey und Volleyball entschieden sich die 17 Clubs und die BBL-Spitze einstimmig gegen ein sofortiges Ende der derzeit unterbrochenen Saison. Das teilte die BBL nach einer knapp fünfstündigen Videoschalte am Montag mit.