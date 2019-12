Interview mit Wolfgang Wiedlich : Baskets-Präsident spricht über Niederlage gegen Hamburg

Bonn Einen Tag nach der Niederlage der Telekom Baskets Bonn gegen den Aufsteiger Hamburg Towers spricht Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich über die derzeitige Situation.

Wiedlich: Das sind so die Fragen aus der „Hinterher-ist-man-immer-klüger“-Kategorie. Ich kann mich sehr genau an den Sommer erinnern: Alle jubelten über die Neuausrichtung: Fans, Sponsoren, Medien. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht anmerken, außer dass der Begriff Restrisiko für uns nun eine konkrete Bedeutung bekommen hat.

Wiedlich: Ja, es soll auch noch ein zweiter kommen, so ist es jedenfalls geplant. Wir brauchen mehr Struktur und Leadership im Team. Vor allem fehlt es an mancher Stelle an Erfahrung.

Wiedlich: Von „existenziell“ würde ich sprechen, wenn wir nur noch fünf Spieltage vor uns hätten, es sind aber noch 21. Das größte Rätsel ist ja, warum unser Team gegen spanische und italienische Spitzenteams in der Champions League gewinnt, aber in der heimischen „Brot-und-Butter“-Liga oft in den letzten Minuten mental versagt. Wir haben darauf keine schlüssige Antwort, weshalb wir mit zwei Neuverpflichtungen unter dem alten Trainer erst einmal weitermachen, in der Hoffnung, dass es uns so gelingt, unsere Champions-League-Stärken bald auch auf die Bundesliga zu übertragen.