Basketball-Bundesliga : Baskets kassieren höchste Heimniederlage in ihrer Bundesliga-Geschichte

Die Telekom Baskets Bonn haben am Abend deutlich mit 82:114 gegen die Crailsheim Merlins verloren. Die Mannschaft des neuen Bonner Trainers Thomas Päch präsentierte sich wie ein Absteiger und hatte das Spiel zu keinem Zeitpunkt unter Kontrolle.

Entsetzte Gesichter, egal, wo man hinschaute. Die Telekom Baskets Bonn sind im zweiten Heimspiel der Basketball-Bundesliga von den Crailsheim Merlins buchstäblich zerstört worden. Bei der 82:114- Niederlage (19:34, 21:33, 17:26, 25:21) blieb die Mannschaft des neuen Bonner Trainers Thomas Päch auch den kleinsten Beweis schuldig, in dieser Saison im Kampf um die Playoff-Plätze konkurrenzfähig zu sein.

Schlimmer noch: Der fünfmalige Vizemeister präsentierte sich wie ein Absteiger. 4810 Zuschauer waren jedenfalls restlos bedient. Die einen machten ihrem Unmut mit Pfiffen und Buh-Rufen Luft, die anderen liefern ins Lager der Crailsheimer über, bejubelten ihre Aktionen und forderten die 100 Punkte des Gegners. Die waren bereits sechs Minuten vor der Schlusssirene beim 65:100 auf der Anzeigetafel.

Immerhin: Der harte Kern der Baskets-Fans auf der längst nicht gefüllten Stehplatztribüne trommelte und sang bis zum Schluss, was das Zeug hielt. Galgenhumor. Fest steht: Mit der desolaten Leistung haben die Baskets der Aufbruchstimmung, die nach Pächs Verpflichtung auf dem Hardtberg entfacht zu sein schien, ein jähes Ende bereitet.

In mehr als 20 Jahren Bundesliga-Basketball hat man auf dem Hardtberg schon viel erlebt. Mancher wird behaupten, es gibt nichts, was man noch nicht gesehen hat. Doch so eine erste Halbzeit wie im Spiel der Baskets gegen die Gäste aus Crailsheim darf auf dem Bonner Parkett wohl als Uraufführung bezeichnet werden.

Nach noch nicht einmal 13 Minuten lag die Mannschaft von Trainer Thomas Päch mit 25 Punkten zurück. Die Merlins hatten sich vorgenommen, im Telekom Dome zu zaubern. Und das taten sie.

Während sich die Baskets phasenweise im Auslassen von Korbchancen überboten, nahm Crailsheim den Bonner Korb von Sprungball weg unter Beschuss – und traf und traf und traf. Bis zur Pause kam der Gast auf eine 63-prozentige Dreierquote, hatte 15 Distanzwürfe in der gegnerischen Reuse versenkt. Am Ende sollten es 21 sein.

Und auch sonst war das Team von Trainer Tuomas Iisalo nicht zu stoppen, führte zur Pause bereits mit 67:40.Unterstützt von einer völlig verunsicherten Bonner Mannschaft, die einen sportlichen Offenbarungseid auf dem Feld ablegte.

Von der aggressiven Verteidigung, die Päch mit seiner Truppe spielen will, war über weite Strecken nichts zu sehen. Crailsheim spielte sich in einen Rausch und bot, was Ballbewegung, Laufwege, Intensität, Entschlossenheit und Wurfauswahl angeht, besten Bundesliga-Basketball und Anschauungsunterricht für die Baskets, die sich eigentlich genau diese Qualitäten für diese Saison auf die Fahne geschrieben haben.

Struktur war in ihrem Spiel nicht zu erkennen. Keiner der Bonner Guards war in der Lage, die Fäden in die Hand zu bekommen. Ob Branden Frazier, Joshiko Saibou oder TJ DiLeo – das Spiel lief völlig an ihnen vorbei.

Aber auch ihre Teamkollegen reagierten zwischenzeitlich panisch und verzweifelt, so dass sie sich auch mit den Schiedsrichtern anlegten, für unsportliche und technische Fouls bestraft wurden.

Am Ende stand die höchste Bundesliga-Heimniederlage in der Geschichte der Baskets. Am 9. Mai 1997 verloren sie mit 78:109. Aber da hieß der Gegner Alba Berlin und nicht Crailsheim.

Päch war ratlos angesichts des Auftritts seiner Mannschaft. „Es ist schwierig zu erklären. Wir lassen zu Beginn ein paar einfache Körbe liegen, verlieren dann den Kopf, spielen zu hastig und wollen zu viel“, sagte der Trainer. Er sprach damit Situationen an, in denen in der Defensive gleich drei Spieler zum Ball rotierten, um zu helfen. Päch: „Dadurch hat Crailsheim freie Würfe bekommen und diese gnadenlos genutzt.“

Seine Mannschaft sei „mental nicht auf der Höhe“ gewesen und habe „sich selbst ins Aus manövriert. Wir haben nicht ansatzweise das umgesetzt, was wir machen wollten. Wir waren kopflos, zu langsam und in vielen Situationen einen Schritt zu spät“.

Während die Merlins jubelnd die Halle verließen und sich später beschwingt auf die Heimreise machten, kommen auf die Baskets schwere Zeiten zu. Bereits am Montag müssen sie im Pokal-Achtelfinale beim deutschen Meister Bayern München antreten. Eine kaum lösbare Aufgabe, erst Recht nicht in dieser Verfassung.

Am Mittwoch steht dann schon das Premieren-Heimspiel in der Champions League gegen Saragossa auf de Programm (20 Uhr, Telekom Dome).

Punkte Bonn: Saibou 7, McKinney-Jones 7/1 Dreier, Subotic 14, Lischka 9/1, Frazier 7/1, DiLeo 4, Breunig 8, Polas Bartolo 11/1, De Oliveira 2, Simons 7/2, Zimmerman 6.