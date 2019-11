Trotz ansehnlicher Partie : Baskets kassieren fünfte Niederlage im sechsten Spiel

Bonn Die Telekom Baskets haben in Oldenburg trotz ordentlicher Leistung mit 83:88 verloren und damit die fünfte Niederlage im sechsten Spiel kassiert. Die Offensive war schlussendlich zu inkonsequent.

Die Telekom Baskets müssen weiter auf ihren zweiten Sieg in der Basketball-Bundesliga warten. Nach einer nur zeitweise ansehnlichen Partie musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Päch mit 83:88 (25:22, 23:25, 17:25, 18:16) bei den EWE Baskets Oldenburg geschlagen geben. Eine Defensive, die im dritten Viertel Rickey Paulding erlaubte, mit drei Dreiern innerhalb von zwei Minuten den entscheidenden Vorsprung herauszuwerfen und eine im Schlussdurchgang und insbesondere in der Crunchtime indisponierte Bonner Offensive kosteten letztendlich den durchaus möglichen Sieg bei den Niedersachsen.

„Paulding hat mit seinen Dreiern eine schwache Phase in unserer Defensive genutzt“, erklärte Yorman Polas Bartolo. „Wir versuchen immer noch unseren Rhythmus zu finden und das sieht man halt manchmal. Wir müssen dann einfach besser kommunizieren“, fand der routinierte Defensivspezialist. „Die aggressivere Defensive nach der Halbzeit hat uns ein paar bessere Chancen in der Offensive beschert“, fand sein gegenüber, der Gegen-Bonn-mal-wieder-Matchwinner Rickey Paulding.

Der Bonner Vorsprung blieb knapp, aber stabil

Doch die Baskets ersparten sich das Déjà-vu, verteidigten den Oldenburger Dreier fortan besser, die Hausherren hatten für eine Weile zudem das Visier verstellt und die Baskets konnten die in der vierten Minute von Branden Frazier per Dreier eroberte Führung (9:7) eine ganze Weile stabil halten.

Als Frazier zum wiederholten Mal einfache Bonner Punkte sanft in den Korb legte (13:11, 5.), zog Mladen Drijencic die Konsequenzen: Auszeit. Was der Oldenburg-Coach forderte war deutlich: Mehr Aggressivität in der Defense.Und er bekam mehr Aggressivität in der Defense. Allerdings kassierte sein Center Back-up Justin Sears auch schon zum Ende des ersten Viertels sein drittes Foul. Die Bonner zogen allerdings in Person von Martin Breunig nach, auch der Bonner Center musste vorsichtiger agieren oder zeitweise zusehen.