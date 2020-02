84:103 in Saloniki : Trainer O’Shea nicht zufrieden mit Leistung der Telekom Baskets

BONN. Der Bonner Interimscoach Chris O’Shea ist vom Auftritt der Telekolm Baskets beim 84:103 in Saloniki enttäuscht. Viel Arbeit für den neuen Bonner Headcoach Will Voigt.

Noch hat der neue Headcoach der Telekom Baskets Bonn kein Training geleitet. Aber er wird nach dem Auftritt der Bonner bei der 84:103-Niederlage in der Champions League bei Paok Saloniki wissen, dass eine schwere Aufgabe auf ihn zukommt. Will Voigt, den der Basketball-Bundesligist am Dienstag bis Saisonende verpflichtete, nachdem er sich zwei Tage vorher von Thomas Päch getrennt hatte, war am Mittwoch erst einmal damit beschäftigt anzukommen. Es gab die üblichen organisatorischen und logistischen Dinge zu erledigen, die immer anfallen, wenn man einen neuen Job in einer anderen Stadt, in diesem Fall auch in einem anderen Land, antritt.