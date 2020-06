Neuzugang für Telekom Baskets und Dragons Rhöndorf : Aufbau-Talent Bruno Albrecht erhält Doppellizenz

Bonn Erster Neuzugang für die Dragons Rhöndorf und Telekom Baskets Bonn: Der 18-jährige Combo-Guard Bruno Albrecht wechselt von ProA-Ligist Team Ehingen Urspring zu den Dragons Rhöndorf und erhält zudem eine Doppellizenz für die Baskets.

Ausgebildet in der Akademie der Niners Chemnitz wagte der 1,87 Meter große Guard im vergangenen Sommer den Sprung in den Süden der Basketball-Republik und konnte sich einige Minuten im Trikot des traditionsreichen Team Ehingen Urspring verdienen. In insgesamt zwölf ProA-Partien kam der 18 Jahre alte gebürtige Lausitzer zum Einsatz, der zu seiner Zeit in der Jugend des BBC Cottbus mit 95 Punkten in einem Spiel bundesweite Aufmerksamkeit erregte.