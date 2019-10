Gast beim Baseball : „Sperrt ihn ein!“: Trump bei MLB-Spiel ausgebuht

Ehrengäste: Donald Trump (M) und Frau Melania (3.v.l) beim Baseball in Washington. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa.

Washington Donald Trump kam mit einem Hochgefühl - und wurde gnadenlos ausgebuht.

Von Can Merey, Hansjürgen Mai und Jan Mies, dpa

Als der US-Präsident bei seinem Besuch der MLB-Finalserie am Sonntagabend in Washington auf der riesigen Videoleinwand des Nationals Park zu sehen war, schallten ihm die Rufe Tausender erzürnter Baseball-Fans entgegen. „Sperrt ihn ein!“, skandierten diese ebenso wie die Forderung nach einem Amtsenthebungsverfahren. Trump, im dunklen Anzug und mit roter Krawatte, winkte äußerlich ungerührt in die Menge.