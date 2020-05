Coronavirus-Krise : Söder über Liga-Neustart: „Experiment gelungen“

München Der Wiederanpfiff der Bundesliga ist unter den Ministerpräsidenten heftig umstritten gewesen. Nun loben erste Länderchefs den Neustart - und stellen weitere Lockerungen in Aussicht. CSU-Chef Markus Söder mahnt aber auch zusätzliche Maßnahmen des Fußballs an.

Unterstützt worden war Söder von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. „Ich glaube, es hat sich gelohnt“, sagte der CDU-Politiker „Bild TV“ zum Re-Start. „Das ist ja genau das vorsichtige Eingehen in eine verantwortungsvolle Normalität, die wir alle wollen.“ Laschet lobte auch die Fans, nachdem befürchtete Ansammlungen vor den leeren Stadien ausgeblieben waren. „Der heutige Tag hat jedenfalls gezeigt, die Fans wissen, worauf es ankommt, an welche Regeln man sich halten muss“, sagte Laschet.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU) halten sogar begrenztes Publikum in den Arenen in der neuen Saison wieder für möglich. „Nach der Sommerpause müssen wir klären, ob Stadion auch mit weniger Abstand geht, weil die Infektionsrate so niedrig ist und es eine Kontaktnachverfolgungs-App gibt, falls doch ein Infizierter dort war“, erklärte Weil der „Bild am Sonntag“.