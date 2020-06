Hochklassige Ballwechsel : Tennis-Profis spielen DTB German Pro Series in Troisdorf

Troisdorf Tennisprofis wie Cedrik-Marcel Stebe haben an der DTB German Pro Series auf dem Gelände des TC RW Troisdorf teilgenommen. Die Stimmung bei den Zuschauern war gut - fast schon ausgelassen.

Wenn dann auch noch Tennis auf höchstem Niveau geboten wird, scheint das Glück der Troisdorfer Tennis-Fans vollkommen – und das war in den letzten vier Tagen definitiv der Fall. Denn die Stadt im Rhein-Sieg-Kreis ist einer der Standorte der Turnierserie „DTB German Pro Series“, die den deutschen Profispielern in Zeiten von Corona als Möglichkeit dienen soll, nach der mehr als dreimonatigen Phase ohne Turniere, Matchpraxis zu sammeln, aber sicher auch Preisgelder zu gewinnen.

Die Herren spielen seit dem 9. Juni in acht Vorrundengruppen an den Standorten Neuss, Großhesselohe, Überlingen und Troisdorf, die Damen starten eine Woche später mit Spielen in Darmstadt, Versmold und Stuttgart. Die Serie endet mit den Finalspielen der Herren in Großhesselohe (21.-24. Juli) und denen der Damen in Versmold (23.-26. Juli).