RheinEnergieStadion : Nächstes Winter Game der DEL findet in Köln statt

Nächstes Winter Game der DEL findet in Köln statt

Bereits 2019 fand das Winter Game der DEL in Köln statt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Das RheinEnergieStadion in Köln wird erneut Austragungsort des DEL Winter Games. Dabei stehen sich am 9. Januar 2021 die Kölner Haie und der aktuelle deutsche Meister Adler Mannheim gegenüber.

Das 5. Winter Game in der Deutschen Eishockey Liga findet 2021 im Kölner RheinEnergieStadion statt. Dabei stehen sich am 9. Januar die Kölner Haie und der aktuelle deutsche Meister Adler Mannheim gegenüber. Dies teilte der Kölner Club am Dienstag mit. Damit ist Köln nach 2019 zum zweiten Mal Ausrichter des Eishockey-Events, das bis zu 50.000 Zuschauer verfolgen können.