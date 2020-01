Läuferin aus Königswinter : Konstanze Klosterhalfen trainiert weiter bei umstrittenem Trainer

Königswinter Die WM-Dritte Konstanze Klosterhalfen aus Königswinter-Bockeroth trainiert weiter bei ihrem umstrittenen Trainer Pete Julian in den USA. In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele plant die Läuferin eine verkürzte Hallensaison.

"Es ist geplant, dass sie eine reduzierte Hallensaison absolviert, mit zwei oder drei Wettkämpfen in den USA", hieß es weiter. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig (22./23. Februar) werde sie nach aktuellem Stand nicht starten: "Der Fokus liegt in diesem Jahr ganz auf den Olympischen Spielen in Tokio."