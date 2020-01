Sechste Niederlage in Folge : Haie unterliegen Berlin nach Aufholjagd in Verlängerung

Köln Aus einem 0:3 gegen die Eisbären Berlin machten die Kölner Haie am Sonntagnachmittag ein 3:3, der Ausgleichstreffer fiel erst Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung schlugen die Eisbären dann allerdings eiskalt zu.

Wenn die Zuschauer-Resonanz ein Indikator für Erfolg wäre, könnte den Kölner Haien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) niemand das Wasser reichen. Mit einem Schnitt von rund 13.500 Fans pro Heimspiel steht der KEC an der Spitze des DEL-Rankings. Am Sonntagnachmittag kamen wieder 17146 Zuschauer in das Henkelmännchen. Erwartungsfroh endlich den ersten Sieg der Haie im Jahr 2020 miterleben zu dürfen. Der Zuspruch von den Rängen begründet sich aktuell in Köln aber nicht durch sportlichen Erfolg. Das am Ende dramatische 3:4 (0:1, 0:2, 3:0, 0:1) nach Verlängerung gegen die Eisbären Berlin war bereits die sechste Niederlage des KEC in Folge. Das Team von Mike Stewart droht den Anschluss an die ersten sechs Plätze zu verlieren und muss beim Kampf um einen Playoffs-Platz auch nach hinten schauen.