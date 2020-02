1:2 gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven : Kölner Haie stehen kurz vor Negativrekord

Archivfoto. Foto: Benjamin Horn

Bremerhaven In Bremerhaven haben die Haie nach Verlängerung mit 1:2 verloren. Ihnen steht noch ein Heimspiel bevor, dass sie gewinnen müssen - ansonsten sind sie Halter eines neuen Negativrekords.

Die Kölner Haie stehen kurz davor, einen Negativrekord einzustellen. Mit dem 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung am Freitagabend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven baute die Mannschaft von Trainer Mike Stewart ihre unfassbare Pleitenserie auf 17 Spiele aus. Geht auch das Heimspiel zum Abschluss der Karnevalssession am Dienstag (19.30 Uhr, Lanxess Arena) gegen die Grizzlys Wolfsburg verloren, hat der KEC die vor 17 Jahren von den Schwenninger Wild Wings und dem EHC Freiburg aufgestellte längste Niederlagenserie in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht.

„Es ist eine ganz schlimme Phase, die ich so auch noch nie erlebt habe. Wir schaffen es einfach nicht, genügend Tore zu erzielen“, haderte KEC-Kapitän Moritz Müller. Dabei hatten die Kölner vor 4647 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven eine engagierte Leistung geboten und sich mehr als nur diesen einen Zähler verdient gehabt. Den Unterschied im ersten Durchgang machte – wieder einmal – ein Gegentreffer der Haie in Unterzahl: Ross Mauermann fälschte in der neunten Minute einen Schuss von Stefan Espeland mit der Kelle entscheidend ab.

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten jedoch die Kölner, für die Marcel Müller in Überzahl nach Vorlage von Jason Akeson zum 1:1 gleichzeig (23.). Der Ausgleich verlieh den Haien Mut. Die Gäste erspielten sich im Anschluss mehrere Möglichkeiten, scheiterten aber wie schon so oft in dieser Saison an ihrer schwachen Chancenverwertung.