Mannschaft verliert gegen Krefeld Pinguine : Kölner Haie kassieren ihre vierte Heimniederlage

Köln Erneut mussten sich die Kölner Haie im eigenen Stadion geschlagen geben. Sie verloren 1:3 gegen die Krefeld Pinguine und kassierten hiermit die vierte Heimniederlage in Folge.

Der jüngste Arena-Fluch der Kölner Haie bleibt bestehen: Gegen die Krefeld Pinguine kassierten die Domstädter in Deutz mit dem 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) die vierte Heimniederlage in Folge, was einige Fans mit Pfiffen quittierten. Es war zugleich auch die vierte Niederlage hintereinander für den KEC in der Deutschen Eishockey-Liga.