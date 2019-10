Eishockey : Kölner Haie gewinnen gegen Schwenninger Wild Wings

Köln Spannend bis zum Schluss blieb es im Spiel zwischen den Kölner Haien und den Schwenninger Wild Wings. In der Lanxess Arena erzitterten sie sich gegen das Schlusslicht vor mehr als zehntausend Zuschauern einen Sieg.

Der Schwierigkeitsgrad ist immer sehr hoch. Wenn die Kölner Haie auf ein rheinisches Derby zusteuern und sich zwei Tage vorher in der Deutschen Eishockey Liga noch auf eine andere Aufgabe konzentrieren müssen, kann schon mal ein Balanceakt dabei herauskommen. So wie beim Heimspiel des KEC am Freitag gegen den Tabellenletzten Schwenningen Wild Wings. Die 10.298 Zuschauer in der Lanxess Arena sahen am Ende aber einen erkämpften und erzitterten 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)-Erfolg der Kölner. Der zweite Sieg in Folge, der Schwung und Selbstvertrauen für das 224. Duell mit dem Erzrivalen Düsseldorfer EG am Sonntag (14 Uhr, Lanxess Arena) vor mehr als 15.000 Zuschauern geben kann und geben soll.