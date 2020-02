Nach Freistellung von Stewart : Ex-Bundestrainer Krupp soll Kölner Haie aus der Krise führen

Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Köln Der frühere Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp soll die Kölner Haie aus der Krise führen. Wie der achtmalige Meister am Rosenmontag bekannt gab, übernimmt der gebürtige Kölner und zweimalige Stanley-Cup-Sieger in der NHL das Amt des bisherigen Cheftrainers Mike Stewart.

Nun also doch: Die Kölner Haie haben sich nach der 17. Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Folge von ihrem Trainer Mike Stewart getrennt. Das gab der KEC am Rosenmontag bekannt. Stewarts Nachfolger ist ein alter Bekannter: Uwe Krupp (54), der die Haie bereits von 2011 bis 2014 trainierte und zuletzt bei Sparta Prag tätig war, hat beim KEC einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.

Seinen Einstand gibt Krupp bereits am Dienstag (19.30 Uhr, Lanxess Arena) im fünftletzten Hauptrundenspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg. Die Assistenztrainer Greg Thomson, Ron Pasco und Thomas Brandl sowie Torwarttrainer Jonas Forsberg bleiben im Gegensatz zu Stewart im Amt.

Haie-Geschäftsführer Philipp Walter begründet die Trennung von Stewart wie folgt: „Mike Stewart hat hier alles reingehauen, was er hatte. Er hat sich für den KEC aufgeopfert. Dafür sind wir ihm alle sehr dankbar. Die jüngste Entwicklung – gerade nach der Länderspielpause – hat an Dynamik und Wucht nochmal derart zugenommen, dass wir feststeckten. Der erhoffte ‚Neustart‘ nach der Pause blieb trotz vieler Maßnahmen und höchstem Engagement aus. Meine Überzeugung, dass wir in dieser Konstellation – auch im Hinblick auf die neue Saison – erfolgreich sein können, ist verloren gegangen. Daher war dieser Kurswechsel – so schwer er auch fiel – unumgänglich.“

Zur Wahl von Uwe Krupp als neuem Coach sagt Walter: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Uwe Krupp. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Mannschaften erfolgreich führen kann. Nachdem die Entscheidung für Uwe Krupp gefallen war, wollten wir Klarheit. Auch als Signal an unsere Mannschaft und unsere Fans. Deshalb übernimmt er den Cheftrainer-Posten auch direkt und nicht erst nach Saisonende. Es ist uns klar, dass es nicht mehr in unserer eigenen Hand liegt, die Playoffs in dieser Saison zu erreichen. Da müsste schon viel zusammenkommen. Uwe Krupp noch in dieser Saison zum Cheftrainer zu machen, hat zum einen den Hintergrund, dass wir ihm zutrauen, die Spielzeit zu einem würdigen Abschluss zu bringen. In erster Linie geht es uns darum, dass er schon jetzt einen Eindruck von der Mannschaft bekommt, und nicht erst im Sommer. So gewinnen wir wertvolle Zeit.“