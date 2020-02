Rückkehr nach sechs Jahren : Ex-Bundestrainer Uwe Krupp freut sich auf Kölner Haie

Köln Der neue Trainer der Kölner Haie ist kein Unbekannter. Bereits von 2011 bis 2014 war Uwe Krupp im Club tätig und erreichte mit diesem zweimal die Finals um die deutsche Meisterschaft. Nun soll er die Kölner Haie vor der totalen Blamage retten.

Der Karneval hatte seine Spuren hinterlassen. Unter der Eisfläche schimmerten noch Konfettireste hervor, als Uwe Krupp (54) am Veilchendienstag die Lanxess Arena betrat. Für Krupp, den gebürtigen Kölner, ist das nicht neu. Mit der Rückkehr zu den Kölner Haien hat für den früheren KEC-Profi die bereits zweite Amtszeit hinter der Bande seines Heimatvereins begonnen.

Die Aufgabe hat es in sich: Der ehemalige Bundestrainer soll den in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die tiefste sportliche Krise seiner Clubgeschichte geschlitterten KEC wieder wettbewerbsfähig machen. Tobias Carspecken zeichnete Krupps Aussagen auf über…