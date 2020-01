Debakel gegen Pinguine : Kölner Haie blamieren sich gegen Krefeld

Krefeld Im Auswärtsspiel gegen Krefeld haben die Kölner Haie eine krachende Niederlage erlebt. Das Debakel gegen die Pinguine reiht sich eine in eine lange Serie von Niederlagen.

Das Dutzend ist voll und die großen Kölner Haie verkommen mehr und mehr zur Lachnummer der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Anstatt bei den von der Insolvenz bedrohten und den Playoff-Plätzen fernen Krefeld Pinguinen ihre beispiellose Negativserie von elf Niederlagen in Folge zu beenden, erlebte das Team von Trainer Mike Stewart am Freitagabend ein 2:8 (0:3, 1:2, 1:3)-Debakel.

Sicher hatten sich die Haie auch für diesen Abend etwas vorgenommen. Auf dem Eis war davon aber wenig zu sehen. Als William Besse schon nach 39 Sekunden KEC-Goalie Gustaf Wesslau mit einem haltbaren Schuss ins kurze Eck düpierte, nahm das Unheil früh seinen Lauf. Daran änderte auch die Premiere von Neuzugang Justin Fontaine nichts. Im Gegenteil: Auch mit dem NHL-erfahrenen Kanadier blieb das Haie-Powerplay bei gleich drei Möglichkeiten in den ersten 20 Minuten harmlos. Als Fontaine selbst auf die Strafbank musste, traf Phillip Bruggisser in Überzahl locker zum 2:0 (15.). Dann durfte Laurin Braun in seinem 500. DEL-Spiel bei Geleitschutz von vier Kölnern ungehindert zum 3:0 einschießen (17.). Ganze vier Torschüsse hatten die Krefelder in diesem ersten Drittel abgegeben. 17 waren es bei den Haien, die meisten davon ungefährlich.