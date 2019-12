Kölner Haie unterliegen gegen Bremerhaven : Trainer der Kölner Haie zieht nach Niederlage kritische Bilanz

Köln Nachdem die Kölner Haie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven verloren haben, zieht ihr Trainer Mike Stewart eine kritische Bilanz. Am ersten Weihnachtstag soll das Team wieder auf dem Eis stehen.

Weil in der DEL auch an Weihnachten traditionell gespielt wird, haben die Haie-Profis nur an Heiligabend Zeit für Besinnlichkeit. Nach einer Trainingseinheit am ersten Weihnachtstag macht sich das Team auf den Weg nach Niedersachsen, wo es am zweiten Feiertag (16.30 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg im Kampf um den Kontakt zu den Top Sechs zum erstmaligen Wiedersehen mit Fabio Pfohl kommt. Der Stürmer hatte den KEC Ende November um Vertragsauflösung gebeten, um in die VW-Stadt zurückkehren zu können. Anschließend geht es für die Kölner ebenfalls mit dem Bus direkt weiter nach Bayern. Beim Überraschungs-Zweiten Straubing Tigers wartet schon am Samstag (17 Uhr) die nächste knifflige Auswärtsaufgabe.