Mittelstreckenläuferin aus Königswinter : Konstanze Klosterhalfen ist NRW-Sportlerin des Jahres

Bonn Nach dem Gewinn der Bronzemedaille über 5000 Meter bei der Leichtathletik-WM in Doha ist Konstanze Klosterhalfen als NRW-Sportlerin des Jahres mit dem Felix-Award ausgezeichnet worden. Bei den Herren musste der Bonner Kanute Max Rendschmidt Tischtennisspieler Timo Boll den Vortritt lassen.

In der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf wurde die 22-Jährige, die bei der Leichtathletik-WM in Doha die Bronzemedaille über 5000 Meter gewonnen hatte, bei der alljährlichen Gala mit dem Felix-Award ausgezeichnet. Zuvor hatten rund 65.700 Bürgerinnen und Bürger per Online-Voting für ihre Favoriten abgestimmt. Bereits vor drei Jahren hatte Klosterhalfen den Felix-Award in der Kategorie „Newcomerin des Jahres“ erhalten.