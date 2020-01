Misere der Eishockeymannschaft : Keine Unruhe bei den Kölner Haien

Wird zunehmend kritisch gesehen im Haie-Umfeld: Sportdirektor Mark Mahon. Foto: Herbert Bucco

Köln Die Kölner Haie stecken in der Krise, doch Geschäftsführer Philipp Walter mahnt zur Besonnenheit und stellt sich vor die sportliche Führung.

Philipp Walter ist ein sehr bedachter Mensch. Dass der Geschäftsführer der Kölner Haie moderate Töne bevorzugt, mag von seiner vorherigen Tätigkeit als Kommunikationschef des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in besonderem Maße herrühren. Dieser Vorgehensweise bleibt Walter auch in Zeiten der sportlichen Krise treu, die sich für den KEC am vergangenen Wochenende gefährlich verschärft hat.

Obwohl die Haie ihren freien Fall in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch Niederlagen gegen die direkten Pre-Playoff-Konkurrenten Augsburger Panther (2:3) und Nürnberg Ice Tigers (3:6) ungebremst fortgesetzt hatten, war Walter am Montag wie immer um eine ruhige Einordnung der Dinge bemüht.

Lesen Sie auch Kommentar zu den Kölner Haien : Fehlender Teamgeist

„Wir stecken in einer sehr schwierigen Situation mit frustrierenden Ergebnissen“, erklärte der 45-Jährige, nachdem der desaströse Negativlauf auf acht Pleiten in Folge angewachsen war. Als Ausweg aus der prekären Lage sieht Walter indes nur eine Möglichkeit als hilfreich an: „Wir müssen geschlossen und sachlich mit dieser Situation umgehen“, fordert der Clubchef.

Dazu gehört für Philipp Walter, sich nicht den Mechanismen des Geschäfts zu beugen. Trotz Misere ist das Vertrauen in den vor Saisonbeginn als Trainer-Wunschkandidaten verpflichteten Mike Stewart (47) ungebrochen groß. „Ich habe nach wie vor einen sehr guten Eindruck von Mike. Sein Verhältnis zur Mannschaft ist absolut intakt“, meint Walter. Als Beleg dafür nimmt der Geschäftsführer die kämpferische Vorstellung am Sonntag in Nürnberg, wo die Kölner zweimal einen Rückstand wettgemacht hatten. „Die Leistung war über weite Strecken gut. Das zeigt mir, mit welcher Bereitschaft alle daran arbeiten, aus diesem Tal herauszukommen“, erklärt Walter.

Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es Stewart bislang nicht gelungen ist, eine klare Handschrift erkennen zu lassen. Das von ihm geforderte schnelle, aggressive Eishockey war nur in der Phase des sportlichen Hochs von Anfang November bis Mitte Dezember dauerhafter Bestandteil des Kölner Spiels. Nach mehr als zwei Drittel der absolvierten Hauptrundenspiele hat der Kanadier in der Zusammenstellung seiner Reihen zwar viel hin- und hergeschoben, aber noch keine Lösung dafür gefunden, um das bei der Effizienz in den einstelligen Prozentbereich abgestürzte Powerplay seiner Mannschaft in zumindest halbwegs akzeptable Bahnen zu lenken. Die Haie hielten in Nürnberg zwar lange mit, offenbarten bei den Special Teams aber einmal mehr entscheidende Nachteile – und sind seit mittlerweile 44 Überzahl-Versuchen ohne Torerfolg.

Lesen Sie auch 3:6-Niederlage in Nürnberg : Krise der Kölner Haie wird immer schlimmer

Ein Grund dafür ist, dass es dem Haie-Kader seit den Abgängen von Distanz-Spezialisten wie Shawn Lalonde, Fredrik Eriksson oder Christian Ehrhoff an treffsicheren Scharfschützen fehlt. Dieses Defizit fällt wiederum in den Verantwortungsbereich von Mark Mahon (54). Der Sportdirektor wird im Club-Umfeld auch deshalb zunehmend kritisch gesehen, weil er seit seinem Amtsantritt Anfang 2016 bei der Auswahl der Importspieler aus ausländischen Ligen selten ein glückliches Händchen bewiesen hat.