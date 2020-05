Eishockey-Bundesliga : Haie-Spieler Palka wechselt zu Zweitligist EV Landshut

Köln Das Haie-Eigengewächs Robin Palka wechselt von Köln zum Zweitligist EV Landshut. Dort unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis 2021.

Der gebürtige Gummersbacher hatte die komplette Jugend des KEC durchlaufen und in der Spielzeit 2017/18 als Torschützenkönig der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) mit Nachdruck auf sich aufmerksam gemacht. Im Folgejahr gab der Rechtsschütze sein Debüt für die Haie in der DEL. Bis heute kommt Palka auf 15 Einsätze (ein Assist) im deutschen Oberhaus. Eiszeit sammelte das Sturmtalent durch eine Förderlizenz in erster Linie beim Kölner Kooperationspartner und Landshuter Ligakonkurrenten EC Bad Nauheim, für den Palka in der abgelaufenen DEL 2-Runde 41 Spiele (fünf Tore, zwei Assists) absolvierte. „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nach Landshut geklappt hat. Ich brauchte einfach mal eine Luftveränderung, möchte aus meinem gewohnten Umfeld heraus und will mich unbedingt weiterentwickeln“, sagt Palka. (cto)