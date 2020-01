Mit Autor Thomas Pletzinger : Gewinnen Sie Karten für „The Great Nowitzki“-Lesung in Bonn

Gewinnen Sie Karten für „The Great Nowitzki“-Lesung in Bonn

Ein Foto von der Buchpräsentation von "The Great Nowitzki". Das Buch wurde vom deutschen Autor Thomas Pletzinger verfasst. Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Bonn Autor Thomas Pletzinger kommt nach Bonn und liest am Donnerstagabend im Telekom Dome aus seinem Buch „The Great Nowitzki“. Für die Lesung verlosen wir 5x2 Karten.

Dirkules, Dunking Deutschman, German Wunderkind: Die deutsche Basketballlegende Dirk Nowitzki hat sich in seiner Karriere viele Spitznamen erarbeitet. Eben dieser Legende widmet sich Autor Thomas Pletzinger in „The Great Nowtzki“.

Das Literaturhaus Bonn holt Pletzinger, der Nowitzki während dessen langjähriger Karriere immer wieder getroffen hat, am Donnerstag in Kooperation mit den Telekom Baskets Bonn nach Bonn. In der Rotunde des Telekom Domes liest er um 19.30 Uhr aus seinem Werk, Dorian Steinhoff führt als Moderator durch den Abend.