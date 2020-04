Knappe Mehrheit bei Abstimmung : Vereine im Fußballverband Mittelrhein wollen Saison fortsetzen

Bonn Knapper hätte die Entscheidung nicht ausfallen können: Mit einer hauchdünnen Mehrheit haben sich die Vereinsvertreter des Fußballverbandes Mittelrhein (FVM) für die Fortsetzung der Saison ab frühestens 1. September ausgesprochen.

„Die Corona-Krise stellt auch für den Amateurfußball eine große Herausforderung dar. Der FVM hat von Beginn an transparent und offen in vielen Videokonferenzen mit den Vereinen kommuniziert”, sagte FVM-Präsident Bernd Neuendorf. “Wir haben als Verband Position bezogen und für die Fortsetzung der Saison geworben. Wir danken allen Vereinen, dass sie sich so zahlreich an den Konferenzen und an der Umfrage beteiligt haben“, so Neuendorf.