Nach schwierigen Verhandlungen : Kölner Haie bleiben in der Lanxess Arena

Köln Selbst untrennbar erscheinende Partnerschaften durchleben mal eine schwierige Phase. Die Kölner Haie und die Lanxess Arena wissen das in diesen Tagen nur allzu gut.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten trägt der KEC seine Heimspiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nun schon im Deutzer „Henkelmännchen“ aus. So schwierig wie in diesem Jahr war es bei den beiden aber noch nie, sich auf einen weiteren gemeinsamen Weg zu verständigen. Am Donnerstag gelang dann doch der Durchbruch: Der achtfache deutsche Eishochey-Meister wird auch in der Saison 2020/2021 Stammmieter von Deutschlands größter Multifunktionshalle sein.