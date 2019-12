Jahresabschluss für Läufer : Drei Streckenrekorde und über 1.100 Teilnehmer beim Bonner Silvesterlauf

Bonn Insgesamt drei Streckenrekorde, ein ausgebuchter Hauptlauf und zahlreiche persönliche Bestzeiten - all das gab es am Dienstag beim Bonner Silvesterlauf.

Bei Temperaturen um drei Grad und wenig Wind wollten rund 1.200 gemeldete Teilnehmer beim Jahresabschluss dabei sein. Am Ende erreichten genau 1162 das Ziel auf der zwar nicht vermessenen, aber doch genauen Strecke am Rhein beim Bonner Silvesterlauf.

Kopf an Kopf liefen Julien Jeandrée und Noureddine Mansouri eine Pace von knapp über Drei Minuten je Kilometer. Lediglich der spätere Dritte Jan Stratmann (PV Triathlon Witten, 31:48) blieb den beiden auf Sichtkontakt. Auf dem letzten Renndrittel machte der 25-Jährige aus Altenahr dann Ernst und setzte sich von seinem Mitläufer ab. Im Ziel am Brassertufer blieb die Uhr für Jeandrée bei unglaublichen 30 Minuten und 54 Sekunden stehen. Das bedeute nicht nur einen neuen Streckenrekord, sondern auch eine Verbesserung der eigenen bisherigen Bestmarke um 75 Sekunden.

Bei den Frauen erinnerte der Zieleinlauf an dem des Vorjahres. Nur das diesmal die beiden Erstplatzierten aus 2018 nicht am Start waren. So rückten Hannah Stegmaier (SSF Bonn, 36:37) und Sabine Burgdorf (ASV Köln, 37:22) jeweils zwei Plätze nach vorne in der Wertung. Beide Läuferinnen finishten mit persönlicher Bestzeit und Stegmaier sogar mit neuem Streckenrekord. Dritte wurde Monika Rausch von der LG Region Landshut in 38:43. Fünf Frauen blieben letztlich unter der 40-Minuten-Marke.