Drei Tore von Marco Reus : Deutschland feiert Auftaktsieg über Frankreich

Bonn Erfolgreicher Auftakt für die deutsche Mannschaft beim GA-Heimspiel: Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich mit 4:2 gegen Frankreich durch - dank eines überragenden Marco Reus.

Mit drei Toren war Reus der überragende Spieler beim 4:2-Sieg der deutschen Nationalelf gegen Frankreich. Neben dem 31-Jährigen traf auch der Noch-Leipziger Timo Werner für die DFB-Elf, während bei den Franzosen zweimal Wissam Ben Yedder erfolgreich war. Dem Team von Bundestrainer Joachim Löw ist damit ein glänzender Auftakt in die Fußball-Europameisterschaft geglückt – zumindest virtuell. Denn der General-Anzeiger lässt die EM beim GA-Heimspiel an der Konsole nachspielen.

Bislang sind 18 Gruppenspiele absolviert, in denen nicht nur das deutsche Team überzeugt hat. Souverän präsentieren sich in Gruppe B etwa die Belgier, die ihrem 3:0-Auftakterfolg gegen Russland am Donnerstagabend einen 4:1-Sieg gegen Dänemark folgen ließen. Auch die Türkei hat in der Gruppe A schon sechs Punkte auf dem Konto und ist so das Überraschungsteam im bisherigen Turnierverlauf.