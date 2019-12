Darius Hennekeuser : Hummels und Co. machen Hennefer Fußballer zum Star

Bonn Dank der Expertise von Fußballstars wie Mats Hummels und Christoph Kramer wird Darius Hennekeuser als kommendes Talent gehandelt. Eigentlich spielt er in der B-Liga für den SSV Happerschoß. Hintergrund ist sein Besuch im Studio von Jan Böhmermann.

Tatsächlich wurde Darius Hennekeuser seinem in einem Online-Portal selbst auferlegten Spitznamen „Torjäger“ am Sonntag wieder gerecht. Der Angreifer traf zum wichtigen 2:2-Endstand im Derby. Der Gegner? Niemand Geringeres als die Zweitvertretung des FC Hennef. Der BWL-Student spielt in der Kreisliga B für den SSV Happerschoß. Trotz aller Lobhudelei ist Hennekeuser seinem Heimatverein treu geblieben. Der Stürmer schätzt sein eigenes Leistungsvermögen allerdings nicht so hoch ein, wie die Bundesliga-Elite. „Ehrlich gesagt, habe ich nicht so die hohen Ambitionen“, sagt er. „Da fehlt es mir schon ein wenig an der Technik. Vielleicht könnte ich ein, zwei Ligen höher spielen.“