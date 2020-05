Ultramarathon am Rheinufer : Beuelerin feiert Geburtstag mit 100-Kilometer-Lauf

Bonn Miriam Kudermann feiert ihren 42. Geburtstag trotz Corona-Krise auf besondere Art: mit einem 100-Kilometer-Lauf. Dabei begleiten Freunde und Familie die Ultraläuferin abwechselnd und mit dem nötigen Sicherheitsabstand.

Inspiriert von den zahlreichen Sportlern, die trotz abgesagter Wettkämpfe ihre Läufe absolvieren, kam ihr die Idee zu dieser besonderen Aktion. „Und es passt zu meinem Marathongeburtstag von 42 Jahren.“ Insgesamt zehn Freunde und ihr Sohn begleiteten sie so an ihrem Ehrentag. Eigentlich wäre sie am Samstag in Wuppertal beim „WHEW100“ an den Start gegangen , einem Ultramarathon von 100 Kilometern Länge. Anstatt durchs Ruhrgebiet ging es für sie auf ihre Lieblingsstrecke am Beueler Rheinufer.