5:0 gegen Wolfsburg Grizzlys : Kölner Haie wenden DEL-Negativrekrord ab

Köln Unter ihrem neuen Trainer Uwe Krupp konnten die Kölner Haie einen historischen Negativrekord von 18 DEL-Niederlagen in Folge verhindern. Sie gewannen in der LanxessArena mit 5:0 gegen die Wolfsburg Grizzlys.

Als ihn dann 2011 sein Heimatclub Kölner Haie nach einer seiner dunkelsten Stunden und knapp entgangener Insolvenz rief, führte Krupp den Club in drei Jahren zweimal ins Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Genug Erfahrung und Können also, um auch der aktuellen Krise der Haie die Hand aufzulegen. Seine Mission für diesen 25. Februar 2020: Den historischen Negativrekord von 18 DEL-Niederlagen in Folge verhindern und die kleine Chance auf einen Platz in der ersten Playoff-Runde am Leben zu erhalten. Krupp und sein spürbar befreites Team meisterten die Aufgabe und besiegten am Veilchendienstag vor 11.152 Zuschauern in der LanxessArena die Wolfsburg Grizzlys mit 5:0 (1:0, 2:0 und 2:0).