Badminton-Bundesliga : 1. BC Beuel verpasst Punktgewinn beim Meister

Bonn Mit 2:5 musste sich der 1. BC Beuel am Sonntag in der Badminton-Bundesliga auswärts dem amtierenden deutschen Meister 1. BC Bischmisheim geschlagen geben. Dennoch feierten die Beueler zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde den Klassenerhalt.

Die Abstiegsängste sind zwar verflogen, die Playoffs aber in noch weitere Ferne gerückt: Der Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel bleibt nach einer 2:5-Auswärtsniederlage beim amtierenden deutschen Meister 1. BC Bischmisheim im Niemandsland der Tabelle. Da Schlusslicht TSV Neuhausen-Nymphenburg die Beueler an den zwei noch ausstehenden Spieltagen nicht mehr einholen kann und der TSV Freystadt seine Mannschaft wie berichtet nach der Saison aus der Liga zurückziehen wird, spielen die Gelb-Schwarzen auch in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga. Der Rückstand auf den sechsten und letzten Playoff-Platz ist allerdings auf vier Punkte angewachsen.

Erst am Sonntagmorgen hatte er den Einzelspezialisten sowie Peter Briggs am Flughafen abgeholt, weil beide bis Samstag noch in Wien bei den Austrian Open aktiv gewesen waren. Für Weißkirchen war das Turnier ein voller Erfolg: Der 23-Jährige spielte sich ins Finale, bezwang dort den Spanier Pablo Abian in zwei Sätzen und gewann so erstmals in seiner Karriere ein Turnier der Kategorie „Challenge“.