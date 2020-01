1. BC Beuel : Mülheim wird für den 1. BC Beuel zum Angstgegner

Bonn Der Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel kassiert gegen den 1. BV Mülheim eine deutliche 1:6-Schlappe. Bereits im Hinspiel setzte es eine deftige Niederlage.

Wie schon im Hinspiel in Mülheim (2:5) setzte es somit eine deftige Niederlage, die in der eigenen Erwin-Kranz-Halle mit 1:6 sogar noch deutlicher ausgefallen war. Bereits vor dem Spiel hatte Teammanager Max Schneider gewarnt und von einer „ganz schweren Aufgabe“ gesprochen, die sie am Sonntagnachmittag mit dem Tabellenachten erwarten würde. Damit sollte er Recht behalten. Bereits zu Beginn verloren Hannah Pohl und Anke Fastenau, die für die kurzfristig erkrankte Lisa Kaminski eingesprungen war, ihr Doppel deutlich in 0:3 Sätzen. Da sowohl das erste Doppel (Max Weißkirchen und Zach Russ) als auch das zweite Doppel (Lukas Resch und Luis Aniello La Rocca) in fünf und drei Sätzen das Nachsehen hatten, gerieten die Schwarz-Gelben schnell ins Hintertreffen. „Es ist natürlich extrem ärgerlich, wenn eine Begegnung mit drei verlorenen Doppeln startet“, sagte Vorsitzender Roland Maywald. „Zumal Max und Zach drei Satzbälle zur 2:0-Satzführung nicht nutzen konnten.“