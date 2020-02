Badminton-Bundesliga : 1. BC Beuel kassiert Rückschlag im Kampf um Playoffs

Statt des verletzten Max Weißkirchen trat Lukas Resch (hinten) in beiden Begegnungen im 1. Herreneinzel an. Foto: Wolfgang Henry

Die Rückreise von einem Auswärtsspiel kann spaßig sein. Sie kann aber auch quälend lang werden, vor allem dann, wenn es in der Fremde nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Für die Spieler des Badminton-Bundesligisten 1. BC Beuel war der Spaß am Sonntagabend auf der Strecke geblieben.

Mit null Punkten kehrte das Team von den beiden Gastspielen in Bayern beim TSV Freystadt und TSV Neuhausen-Nymphenburg zurück. Nach zwei 2:5-Niederlagen gegen den Tabellenletzten und -vorletzten rutschten die Beueler auf Rang sieben ab und kassierten damit drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde einen herben Rückschlag im Kampf um die Playoffs. „Es wäre sehr optimistisch, jetzt noch an die Playoffs zu denken“, sagte Beuels 1. Vorsitzender Roland Maywald und gab die Richtung für die letzten drei Hauptrundenspiele vor: „Wir stecken jetzt mitten im Abstiegskampf, haben aber immerhin noch drei Punkte Vorsprung auf Freystadt.“

Schlechte Ausgangslage beim 1. BC Beuel

Der Ausgang der beiden Spiele in Bayern war für die Rechtsrheinischen zwar enttäuschend, aber nicht völlig überraschend. Neben Doppelspezialist Peter Briggs, der in Kanada unterwegs ist, und Lisa Kaminski musste das Team auch auf Max Weißkirchen verzichten. Der dreimalige deutsche Einzelmeister zog sich in der Woche eine Zerrung zu und war daher zum Verbleib in der Heimat gezwungen. „Bei schlechten Voraussetzungen ist man dann auch in den Spielen meist nicht von Glück gesegnet“, kommentierte Maywald.