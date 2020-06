Rassimus-Vorfall in Manchester : Polizei ermittelt wegen „White Lives Matter“-Banner

Rassimus-Vorfall in Manchester

Manchester Während des Premier-League-Spiels zwischen Manchester City und dem FC Burnley fliegt ein Flugzeug mit dem Banner „White Lives Matter - Burnley“ über das Stadion. Der Club verurteilt die Aktion. Die britische Polizei ist jetzt am Zug.

Nach einer mutmaßlich rassistisch motivierten Aktion beim Fußballspiel zwischen Manchester City und dem FC Burnley am Montagabend ermittelt jetzt die Polizei.

„Wir stellen Untersuchungen an, um die gesamten Umstände dieses Vorfalls zu klären. Erst dann sind wir in der Lage, zu beurteilen, ob Straftaten stattgefunden haben“, teilte die Polizei Lancashire mit. „Uns ist klar, dass dieses Banner viele Menschen in Lancashire und andernorts verärgert hat, und wir arbeiten weiterhin eng mit unseren Partnern beim Club und bei den örtlichen Behörden zusammen.“