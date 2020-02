FC Bayern vs. RB Leipzig : Nullnummer mit Gewinner: Titelkampf bleibt „sehr spannend“

FC Bayern vs. RB Leipzig

Der Titelkampf in der Bundesliga bleibt nach dem torlosen Unentschieden zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig spannend. Foto: Matthias Balk/dpa.

München Timo Werner haderte. Leon Goretzka auch. Aber ansonsten überwiegen die guten Gefühle nach dem Torlos-Topspiel zwischen Bayern und Leipzig. Mit der Rollenverteilung können die Titelrivalen gut leben.

Hansi Flick konnte am Ende doch noch einen Gewinner der Topspiel-Nullnummer zwischen dem Dauermeister FC Bayern und dem forschen Emporkömmling RB Leipzig benennen: Es sind die Fußballfans in Deutschland.

Bayern (43), Leipzig (42), Dortmund (39) und Gladbach (39), das noch das Nachholspiel gegen den 1. FC Köln in der Hinterhand hat, liegen weiterhin nah beieinander. „Es gibt einige Mannschaften, die die Möglichkeit und die Qualität haben, Meister zu werden“, sagte Flick.

Lächelnd hatte Leipzigs Zauberlehrling Julian Nagelsmann (32) am Sonntagabend die Antwort auf die Meisterfrage im großen Pressesaal der Münchner Arena lieber dem ebenfalls noch titellosen Kollegen Flick (54) überlassen: „Da darfst du antworten.“ Also sagte Flick: „Wir wissen, dass es noch 13 Spieltage sind und dass es noch ein harter Weg wird. Wir versuchen, unsere Position zu halten.“ Das ergäbe am Saisonende den achten Meistertitel nacheinander.