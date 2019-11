EM-Look : Neues DFB-Trokot: „Nadelstreifen“ und Deutschland-Ärmel

Düsseldorf Im neuen Trikot sollen Serge Gnabry und seine Kollegen das EM-Ticket lösen. Der DFB und sein Partner Adidas präsentieren das Shirt: klassisch in weiß. Die neuen Querstreifen sind ein Hingucker. DFB-Direktor Bierhoff gefallen die Deutschland-Farben an den Ärmeln.

Mit neuen „Nadelstreifen“ und schwarz-rot-goldenem Ärmelabsatz sollen Timo Werner, Serge Gnabry und Co. im kommenden Sommer den EM-Titel in Angriff nehmen.

„Das Trikot hat Style. Auch die Streifen in Schwarz, Rot und Gold gefallen mir sehr gut“, sagte Bayern-Profi Gnabry. „Wenn du weißt, dass ein neues Trikot herauskommt, freust du dich besonders auf ein Spiel“, fügte der Offensivakteur in einer Adidas-Mitteilung hinzu. Erstmals in einer Partie werden Gnabry und seine Kollegen das Trikot am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Weißrussland tragen.