Jazz-Profi betroffen : Nach positivem Covid-19-Test: NBA unterbricht die Saison

Oklahoma City Nach der italienischen Serie A ist eine weitere große Sportliga wegen des Coronavirus unterbrochen: Die NBA verkündete den drastischen Einschnitt, nachdem ein Profi unmittelbar vor Beginn einer Partie positiv getestet worden war.

In den vergangenen Tagen hatte die Liga ihren Teams schon strikte Maßnahmen verordnet und etwa das Betreten der Umkleideräume auf Spieler und Betreuer begrenzt. In den USA haben Journalisten üblicherweise vor und nach Spielen Zugang für Interviews. Die Partie der Golden State Warriors gegen die Brooklyn Nets hätte am Donnerstag nur ohne Fans in der Arena in San Francisco ausgetragen werden dürfen.