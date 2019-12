FC Schalke 04 : Nach Kung-Fu-Foul: Kritik und Spott für Nübel

Gelsenkirchen Wie lange Alexander Nübel gesperrt wird, ist noch offen. Doch nach dem Kung-Fu-Foul gegen Mijat Gacinovic sieht sich der Schalker Kritik ausgesetzt. Dem übel an der Brust getroffenen Frankfurter geht es aber gut. Er macht Nübel keine Vorwürfe.

Die einen fühlten sich an Toni Schumachers Rambo-Attacke gegen Patrick Battiston bei der Fußball-WM 1982 erinnert, die anderen dachten an Tim Wieses Kung-Fu-Tritt gegen Ivica Olic.

Zum Spott in den sozialen Medien gesellte sich nach dem üblen Tritt gegen Frankfurts Mijat Gacinovic aber auch deutliche Kritik von Medien und Experten an Schalke-Torhüter Alexander Nübel.

Gacinovic zeigte sich indes versöhnlich. „Leider passieren solche Zusammenstöße manchmal im Kampf um den Ball“, schrieb der 24-Jährige, den Nübel mit dem Fuß an der Brust getroffen hatte, bei Instagram: „Danke, dass du dich sofort entschuldigt hast.“ Nübel sagte der „Funke Mediengruppe“, er habe Gacinovic noch am Sonntag angerufen: „Er hat mir gesagt, die Rippen seien stark geprellt, es würde sehr, sehr weh tun. Er hat die Entschuldigung angenommen. Das fand ich sehr, sehr stark.“ Es tue ihm „sehr, sehr leid für den Spieler“, beteuerte Nübel: „Ich will ihn nicht treffen, ich will zum Ball gehen.“