Tennis-Show : Nach Adria-Cup: Auch Djokovic positiv auf Corona getestet

Belgrad Die Kritik an der Adria-Tour und ihrem Organisator Novak Djokovic reißt nicht ab. Mittlerweile machte ein weiterer Tennisprofi einen positiven Corona-Test öffentlich. Eine einstige Nummer eins erinnerte an die Vorbildfunktion der Top-Sportler.

„Ich werde mich nun für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und den Test in fünf Tagen wiederholen“, schrieb Djokovic in einem Statement, das in den sozialen Medien geteilt wurde. Djokovic war für die Organisation seiner Adria-Tour zuletzt heftig kritisiert worden, weil bei den Veranstaltungen in Belgrad und Zadar keine Hygiene- und Sicherheitsregeln eingehalten worden waren.