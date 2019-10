Eishockey in Köln : Was sind die Gründe für die Krise der Kölner Haie?

Köln Der Fehlstart der Kölner Haie ist spätestens nach dem 1:3 beim ERC Ingolstadt und dem damit verbundenen Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz perfekt. Doch was sind die Gründe für die handfeste Krise des KEC? Ein Erklärungsversuch.

Offensive ohne Durchschlagskraft: In neun Spielen haben es die Haie auf mickrige 16 Treffer gebracht – so wenige wie kein anderes DEL-Team. In Ingolstadt schossen die Kölner zwar 35 Mal auf das gegnerische Gehäuse, machten aus ihren Möglichkeiten aber so gut wie nichts. In den meisten Begegnungen agierte der KEC jedoch zu einfallslos und brachte zu wenige Scheiben vor das Tor, weshalb zwingende Möglichkeiten rar blieben. Das Powerplay mit einer Effizienz von mageren 10,53 Prozent liegt ebenfalls brach. Nur die Eisbären Berlin treffen in Überzahl noch seltener. Hinzu kommen immer wieder Scheibenverluste in der neutralen Zone, durch die die Haie ins offene Messer laufen.