HBL : Supercup nicht Anfang September - Saisonstart im Oktober?

Köln Der Handball-Supercup findet nicht wie geplant am 2. September statt. „Dieser Termin ist ehrlicherweise Schnee von gestern“, sagte Liga-Präsident Uwe Schwenker der Fachzeitschrift „Handballwoche“.

Weil der Pokalsieger wegen des Saisonabbruchs infolge der Corona-Krise erst im kommenden Jahr ermittelt wird, duelliert sich Rekord-Champion THW Kiel in Düsseldorf mit Vizemeister SG Flensburg-Handewitt um den ersten Saisontitel.

Auf seiner Sitzung am Dienstagabend legte das Präsidium der Handball-Bundesliga den neuen Starttermin für die Saison 2020/21 fest. Der Zeitplan soll aber erst am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz mit den Vereinen öffentlich gemacht werden. Wahrscheinlich wird die Saison erst im Oktober beginnen, weil dies die Chance auf Spiele vor Publikum erhöht. Die Vereine sind in hohem Maße auf Einnahmen aus dem Ticketverkauf angewiesen.