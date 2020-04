Coronavirus-Pandemie : Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen - Kiel Meister

Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen - Kiel Meister

Saison-Abbruch in der Handball-Bundesliga: Der THW Kiel wurde zum Meister erklärt. Foto: Andreas Gora/dpa.

Köln Nach langem Zögern bricht die Handball-Bundesliga die Saison ab. Neuer deutscher Meister ist der THW Kiel. Absteiger gibt es keine - dafür aber Härtefälle.

Die Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga (HBL) ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Das haben die 36 Clubs nach einer Abstimmung mit großer Mehrheit beschlossen.

Die weiteren internationalen Startplätze gehen an Vizemeister SG Flensburg-Handewitt, der wie Kiel in der Champions League starten wird, sowie SC Magdeburg, TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen (Euro League). Absteiger wird es keine geben. Stattdessen steigen zwei Teams - der HSC 2000 Coburg und TuSEM Essen - aus der 2. Liga auf, so dass die kommende Erstliga-Saison mit 20 Mannschaften bestritten wird. Wann wieder gespielt werden kann, ist aber noch unklar. „Im Moment ist der 31.8. der Fixpunkt, bis zu dem Großveranstaltungen verboten sind. Das ist ein gutes Datum für uns“, sagte Schwenker.